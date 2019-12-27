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При изучении золотоордынского города в Ростовской области нашли кувшин русского переселенца

При изучении золотоордынского города в Ростовской области нашли кувшин русского переселенца
В Азове, который в 14-м веке принадлежал Золотой Орде, обнаружили вещи русского переселенца. Так сложилось, что самая древняя постройка, которую изучили местные археологи, - это погреб иноземного гостя.

Как рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, переселенец построил усадьбу в древнем городе. При её изучении учёные обнаружили фрагменты вычурных кухонных горшков. Узоры на нём и помогли определить, что посуду привезли издалека. Подобные орнамент и техника выполнения не встречаются среди гончарных изделий Азака.

Интересно, что средневековый житель так ценил свою утварь, что перевёз её в новый незнакомый город.

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