При изучении золотоордынского города в Ростовской области нашли кувшин русского переселенца



В Азове, который в 14-м веке принадлежал Золотой Орде, обнаружили вещи русского переселенца. Так сложилось, что самая древняя постройка, которую изучили местные археологи, - это погреб иноземного гостя.



Как рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, переселенец построил усадьбу в древнем городе. При её изучении учёные обнаружили фрагменты вычурных кухонных горшков. Узоры на нём и помогли определить, что посуду привезли издалека. Подобные орнамент и техника выполнения не встречаются среди гончарных изделий Азака.



Интересно, что средневековый житель так ценил свою утварь, что перевёз её в новый незнакомый город.