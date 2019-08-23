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Средневековый замок от сундука в виде фигурки животного нашли в Азове

Средневековый замок от сундука в виде фигурки животного нашли в Азове
Бронзовый замок от сундука обнаружили археологи в Азове. Интересную находку сделали во время раскопок на Петровском бульваре.

Замок состоит из двух частей и выполнен в виде фигурки животного. Изделие украшено циркульным орнаментом. Внутри него есть запирающее устройство и дужка с пружиной.

- Замки такого типа производились в городе Болгар, на южной границе современного Татарстана, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Этот город был важным торговым партнёром средневекового Азака. Керамика к нам не доходила, а вот такие замки поступали нередко.

Это первый случай, когда археологи обнаружили целый замок, который отлично сохранился. Такие находки делают и намного южнее Азака. Известны случаи, когда они попадались за территорией Золотой Орды.

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