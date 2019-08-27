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На Дону при раскопках обнаружили средневековый замок в виде животного

На Дону при раскопках обнаружили средневековый замок в виде животного
В Азове Ростовской области обнаружили средневековый замок от сундука в виде животного. Интересная находка попалась исследователям во время раскопок на Петровском бульваре. Об этом сообщили в Азовском музее-заповеднике.

Найденный бронзовый замок небольшой по размеру. Предмет сделан в виде животного, внутри которого располагаются дужка с пружиной и запирающее устройство. Археологи предполагают, что его использовали для сундучка или шкатулки в 14-м веке.

– Такие замки производили в городе Болгар, который располагался на южной границе современного Татарстана. Это был важный торговый партнер Азака. Однако в Азаке у болгарских торговцев обычно покупали керамику, а изделия, подобные замку, – редко, – рассказали в музее.

Кроме этого изделия исследователи нашли еще один замок, но более позднего периода. Второй экземпляр датируется уже 19-м веком.

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