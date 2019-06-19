Сенсационная находка: в Азове обнаружили необычный средневековый водопровод



Азовским археологам посчастливилось обнаружить крупный водопровод. Находку относят к 14 веку, она располагается на нынешнем Петровском бульваре.



Фрагменты водопровода специалисты находили и раньше, но их диаметр был намного меньше. Эксперты предполагают, что трубы, найденные недавно, являются магистральными. Они сделаны из керамики и скреплены известковым раствором.



- Эта находка принесла много загадок. В центральной части средневекового Азака не было колодцев, и местные жители пользовались водовозками. Неясно, в чём была необходимость строить водопровод. А также, на какие средства горожане организовали его. Такая работа требовала больших затрат.