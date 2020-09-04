Среди новых заразившихся коронавирусом в Ростовской области 14 человек являются людьми старше 80 лет

В Ростовской области коронавирусом заразились 14 человек в возрасте старше 80 лет. Они составляют 9% от выявленных инфицированных за минувшие сутки. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 6 сентября, новыми заразившимися стали 155 дончан, из которых 29 человек – в возрасте от 18 до 45 лет (29,1%), 65 – от 46 до 65 лет (41,9%), 28 – от 66 до 79 лет (18,1%), трое - дети (1,9%).С начала пандемии на Дону коронавирус подхватили 17 785 человек. Жертвами COVID-19 стали 373 пациента.