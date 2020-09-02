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На Дону среди новых заразившихся коронавирусом 58 человек являются гражданами от 46 лет

На Дону среди новых заразившихся коронавирусом 58 человек являются гражданами от 46 лет
Коронавирус продолжает распространяться в донском регионе среди жителей разных возрастных категорий. Об актуальных данных на 4 сентября сообщили в правительстве Ростовской области.

Новыми инфицированными вирусом COVID-19 стали 142 человека. Из них большинство - 58 граждан - в возрасте от 46 до 65 лет. Они составляют 40,8% от заболевших за последние сутки. Кроме того, опасный вирус подхватили 37 человек в возрастной категории от 18 до 45 лет (26,1%), 33 — от 66 до 79 лет (23,2%), 14 — старше 80 лет (9,9%).

С начала пандемии COVID-19 выявили у 17 486 человек. Жертвами опасного заболевания стали 369 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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