Большинство выявленных за сутки заразившихся COVID-19 в Ростовской области — это люди в возрасте от 18 лет

В Ростовской области большинством среди выявленных за сутки заразившихся вирусом COVID-19 являются люди в возрасте от 18 до 45 лет (39,4%). О данных на 12 августа сообщили в правительстве донского региона.За прошедшие 24 часа коронавирус подхватили 127 дончан. Из них граждане от 46 до 65 лет составляют 37,8%, от 66 до 79 лет – 19,7%, старше 80 лет — 2,4%. Детей среди заболевших COVID-19 за сутки – всего 0,7%: инфекцию зафиксировали у одного ребенка.Всего в донском регионе коронавирус выявили у 14 488 жителей. Скончался от опасного вируса 271 человек. Только за последние сутки жертвами COVID-19 стали три пациента.