Среди новых заразившихся коронавирусом на Дону 64 человека — в возрасте от 46 лет

В донском регионе еще 64 человека в возрасте от 46 до 65 лет заболели коронавирусом. О данных на 2 сентября сообщили в правительстве Ростовской области.За сутки COVID-19 выявили у 145 жителей Дона, из них люди возрастной категории от 18 до 45 лет составляют 28,9%. Граждан от 46 до 65 лет, как и в большинстве случаев, зафиксировано значительное количество — 44,1%, от 66 до 79 лет — 22,8%, старше 80 лет — 2,8%, детей — 1,4%.Число инфицированных за весь период пандемии в Ростовской области достигло 17 205 человек. Умерли от коронавируса уже 359 заболевших, в том числе пятеро скончались за прошедшие 24 часа.