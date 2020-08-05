На Дону больше половины среди заразившихся коронавирусом за сутки — это граждане до 65 лет

Граждане в возрасте от 46 до 65 лет занимают больше половины (53,1%) среди заразившихся коронавирусом за сутки донском регионе. Об актуальных данных сообщает правительство Ростовской области.По состоянию на 7 августа, новыми инфицированными вирусом COVID-19 стали 128 жителей Дона. Из них 31,3% - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет и 3,9% - старше 80 лет. Среди заразившихся коронавирусом за последние сутки 2,3% занимают дети.Напомним, за весь период пандемии опасный вирус выявили у 13 851 человека. Жертвами коронавируса стали 255 пациентов. За прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли шесть инфицированных.