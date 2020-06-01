Большинство заразившихся коронавирусом за сутки в Ростовской области — это люди до 65 лет

В донском регионе большей частью заразившихся коронавирусом являются люди до 65 лет. О данных на 3 июня сообщили в правительстве Ростовской области.За последние сутки в донском регионе COVID-19 выявили у 178 человек, 35,9% — это граждане в возрасте от 46 до 65 лет. Люди от 18 до 45 лет составляют 35,4% новых заболевших, от 66 до 79 лет — 13%. Детей среди заразившихся — 6,1%, а дончан старше 80 лет — 9,6%.Напомним, всего на Дону зафиксировано 5 373 случая заболевания коронавирусом. От COVID-19 за весь период скончались 40 инфицированных.