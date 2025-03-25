Сразу три аварии сковали движение в Октябрьском районе Ростова

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В Ростове в Октябрьском районе к вечеру возникла серьёзная проблема на дорогах из-за трёх автомобильных аварий, спровоцировавших масштабные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», столкновения произошли на пересечении улиц Вавилова и Изыскательской, на съезде с Вавилова на Особенную, а также на улице 1-й Форматной.Транспортный паралич сковал улицы Немировича-Данченко, Вавилова, Королёва, 1-ю Форматную и Особенную. Передвижение в сторону Северного и Суворовского районов практически парализовано, множество жителей города оказались в многокилометровых пробках в час пик.Автомобилистам настоятельно советуют воздержаться от поездок в указанный район. Рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты и искать объездные пути, чтобы избежать длительного простоя в пробках.