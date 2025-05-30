В вечерний час пик Ростов парализовали пробки в семь баллов

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В заключительный рабочий день мая ростовские дороги оказались скованы семибалльными пробками. Вечерний час пик привел к тому, что движение автомобилей практически во всех городских районах оказалось парализовано из-за заторов.Наиболее сложная обстановка наблюдается в центральной части донской столицы. Наибольшие скопления машин отмечены на Ворошиловском проспекте, улице Красноармейской и Буденновском, а также на Береговой, Социалистической, Соколова и Текучева.На севере города автомобильное движение практически остановилось на проспекте Михаила Нагибина, улицах Нансена и Ленина, а также на улицах Немировича-Данченко, Вавилова и Королева.В западной части города затруднения движения наблюдаются на улицах Малиновского и Всесоюзной, а также на улицах Стачки, Мадояна, Доватора и Зоологической.В восточной части города скорость движения автомобилей не превышает 10 километров в час на проспекте Шолохова и улицах Троллейбусной, Вятской, Страны Советов и Киргизской.