Ростов сковали семибалльные пробки в вечерний час пик

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Вечер 13 мая в Ростове ознаменовался серьезными затруднениями на дорогах, достигшими семи баллов. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в центральной части города. Автомобили перемещались со скоростью, не превышающей 10 километров в час, по Большой Садовой улице, проспектам Ворошиловскому и Буденновскому, Красноармейской, Соколова, Кировскому, Текучева, Мечникова.Северная часть города также оказалась парализована из-за масштабных пробок. Движение практически остановилось на улицах Вавилова, Немировича-Данченко, Михаила Нагибина, Королева, Орбитальной, Особенной и Оганова.В западной части города в часы пик наблюдались скопления автомобилей на улицах Малиновского, Всесоюзной, Стачки, Мадояна, Еременко, Доватора и Зоологической.В восточной части Ростова водители столкнулись с пробками на проспекте Шолохова, улицах Менжинского, Панфиловцев, Троллейбусной, Киргизской и Вятской.