Специалисты зафиксировали рост заболевших коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусную инфекцию выявили у 241 жителя. Об этом сообщили в региональном правительстве 1 апреля.
В последние несколько дней число заражённых за сутки начало увеличиваться. До этого в Ростовской области фиксировали спад заболеваемости, ежедневно количество инфицированных постоянно снижалось.
За минувшие сутки инфекцию подхватили 85 человек в возрасте от 46 до 65 лет. Среди молодёжи заражённых оказалось 71 человек. Подтвердился ковидный диагноз и у людей пенсионного возраста - 43 человека. Около 17 дончан старше 80 лет также заболели опасным вирусом. Не пощадил COVID-19 и детей. В их возрастной группе у 17 несовершеннолетних обнаружили инфекцию.
За весь период пандемии на Дону зарегистрировано 81 077 случаев COVID-19. Из них 3 605 пациентов не смогли справиться с болезнью. 28 человек скончались накануне.
Ранее Rostov.ru сообщал о вспышке заболеваемости ОРВИ в Ростовской области. Почти 13 тысяч дончан обратились за медпомощью с простудными симптомами в больницы и поликлиники региона. В Ростове с 22 по 29 марта зарегистрировали пять тысяч заболевших.