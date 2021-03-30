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Специалисты зафиксировали рост заболевших коронавирусом в Ростовской области

Специалисты зафиксировали рост заболевших коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусную инфекцию выявили у 241 жителя. Об этом сообщили в региональном правительстве 1 апреля.

В последние несколько дней число заражённых за сутки начало увеличиваться. До этого в Ростовской области фиксировали спад заболеваемости, ежедневно количество инфицированных постоянно снижалось.

За минувшие сутки инфекцию подхватили 85 человек в возрасте от 46 до 65 лет. Среди молодёжи заражённых оказалось 71 человек. Подтвердился ковидный диагноз и у людей пенсионного возраста - 43 человека. Около 17 дончан старше 80 лет также заболели опасным вирусом. Не пощадил COVID-19 и детей. В их возрастной группе у 17 несовершеннолетних обнаружили инфекцию.

За весь период пандемии на Дону зарегистрировано 81 077 случаев COVID-19. Из них 3 605 пациентов не смогли справиться с болезнью. 28 человек скончались накануне.

Ранее Rostov.ru сообщал о вспышке заболеваемости ОРВИ в Ростовской области. Почти 13 тысяч дончан обратились за медпомощью с простудными симптомами в больницы и поликлиники региона. В Ростове с 22 по 29 марта зарегистрировали пять тысяч заболевших.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону жертвы коронавируса

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