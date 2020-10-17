В Ростовской области растет число пенсионеров, зараженных COVID-19

В донском регионе по количеству заболевших коронавирусом пенсионеры от 66 до 79 лет поднялись на второе место.За минувшие сутки коронавирусом заболели 353 человека - новый рекорд за все время пандемии. Большую часть новых инфицированных составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 130 человек. У 109 пенсионеров от 66 до 79 лет также подтвердился диагноз коронавирус. Ранее число ежедневно заболевших людей этой возрастной категории занимало третью строчку по заболеваемости. Среди молодежи от 18 до 45 лет специалисты выявили 85 случаев заражения. Меньше всего инфицированных оказалось среди пожилых людей старше 80 лет (17 человек) и несовершеннолетних (12 детей).Кроме того, за последние 24 часа жертвами пандемии стали 13 человек: семь женщин в возрасте от 60 до 81 года и шестеро мужчин от 40 до 76 лет. Всего от опасного вируса скончались 677 дончан, среди которых 12-летний ребенок.