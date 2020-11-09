Большинство заболевших коронавирусом в Ростовской области составили люди до 65 лет

В Ростовской области среди людей до 65 лет врачи выявили наибольшее число зараженных коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщило региональное правительство.За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 308 жителей донского региона. Из них почти половину составили люди от 46 до 65 лет - 130 человек, или 42,2%. По-прежнему на втором месте по заболеваемости остается молодежь в возрасте от 18 до 45 лет - 77 человек (25%). Немного меньше зараженных оказалось в возрастной категории дончан от 66 до 79 лет - 76 человек (24,7%). Также за последние 24 часа инфекцию обнаружили у 19 пожилых людей старше 80 лет. Среди несовершеннолетних диагноз коронавирус получили шестеро детей.Общее количество заболевших COVID-19 достигло 34042 человек, из которых 994 - не смогли побороть опасный вирус. За минувшие сутки от новой инфекции скончались 18 жителей Ростовской области. Среди новых умерших семь женщин в возрасте от 61 до 88 лет и 11 мужчин от 39 до 88 лет.