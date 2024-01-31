ГУ МЧС по Ростовской области

Специалисты выяснили причину пожара в Ростове, в котором погибла судья Светлана Прокопчук. По предварительным данным, квартира сотрудницы Арбитражного суда загорелась из-за замыкания электропроводки.Трагедия произошла 27 января на улице Шаумяна, 30, в квартире судьи. За считанные минуты огонь уничтожил практически всю жилплощадь Светланы.Во время тушения огня пожарные обнаружили хозяйку квартиры. Однако спасти ее не удалось. Женщина была похоронена 29 января на Новом кладбище в Мясниковском районе.По словам знакомых семьи Прокопчук, предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки.- Светлана не имела недругов. За время работы в качестве судьи она не потеряла своих человеческих качеств. Это нелепая трагедия, здесь нет никакого криминала, - добавила женщина.Светлана Прокопчук родилась в поселке Гигант Сальского района Ростовской области. С 2009 года она занимала различные должности в судебной системе и в июле 2013 года стала судьей Арбитражного суда Ростовской области. В этой должности она проработала около 12 лет.