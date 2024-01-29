При пожаре в центре Ростова погибла судья Светлана Прокопчук

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону при пожаре погибла 41-летняя судья. Информацию об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.Трагедия случилась 27 января около 3:30 на улице Шаумяна, 30. Соседи увидели клубы дыма и вызвали сотрудников МЧС. За пару минут пламя охватило площадь 50 квадратов. Для тушения задействовали 41 спасателя на 13 автоцистернах. Более часа сотрудники МЧС пытались потушить огонь. В квартире был найден труп женщины.Погибшей в результате пожара оказалась 41-летняя Светлана Прокопчук. Она работала в Арбитражном суде Ростовской области. Специалисты проведут проверку после случившегося ЧП. Не исключено, что женщина стала жертвой преступления.Известно, что Светлана Прокопчук – уроженка поселка Гигант Сальского района Ростовской области. В 2004 году она окончила Институт управления, бизнеса и права, а после занимала различные должности в суде. С июля 2013 года и до конца жизни Прокопчук работала судьей Арбитражного суда Ростовской области.