В Арбитражном суде Ростовской области объявили траур после смерти Светланы Прокопчук

Фото: Rostov.ru/ Яндекс.Карты

Ушла из жизни сотрудница Арбитражного суда Ростовской области Светлана Прокопчук. После смерти служительницы Фемиды объявлен траур.Напомним, трагедия произошла 27 января около 3:30 на улице Шаумяна. Соседи почувствовали сильный запах гари и вызвали на место спасателей. Буквально через пару минут огонь распространился на площади 50 квадратных метров.Для тушения огня задействовали 41 спасателя на 12 спецмашинах. Больше часа им понадобилось, чтобы потушить пламя. В одной из комнат они обнаружили тело женщины. Ей оказалась судья Светлана Прокопчук.При каких обстоятельствах вспыхнуло пламя, неизвестно. Вероятно, 41-летняя женщина стала жертвой преступления.- Коллектив Арбитражного суда Ростовской области скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины Светланы Павловны,- добавили в ведомстве.