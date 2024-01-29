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В Арбитражном суде Ростовской области объявили траур после смерти Светланы Прокопчук

Ушла из жизни сотрудница Арбитражного суда Ростовской области Светлана Прокопчук. После смерти служительницы Фемиды объявлен траур.

Напомним, трагедия произошла 27 января около 3:30 на улице Шаумяна. Соседи почувствовали сильный запах гари и вызвали на место спасателей. Буквально через пару минут огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Для тушения огня задействовали 41 спасателя на 12 спецмашинах. Больше часа им понадобилось, чтобы потушить пламя. В одной из комнат они обнаружили тело женщины. Ей оказалась судья Светлана Прокопчук.

При каких обстоятельствах вспыхнуло пламя, неизвестно. Вероятно, 41-летняя женщина стала жертвой преступления.

- Коллектив Арбитражного суда Ростовской области скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины Светланы Павловны,- добавили в ведомстве.
Фото: Rostov.ru/ Яндекс.Карты
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