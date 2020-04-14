Спасатели в Новочеркасске взломали дверь в квартире, чтобы вызволить обездвиженную пенсионерку
В Новочеркасске пенсионерке понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошёл 15 апреля на улице Мелиховской № 13.
Женщина упала в своей квартире и не могла подняться. К счастью, навестить её пришла соцработник. Она поняла, что хозяйка не может самостоятельно открыть дверь, пишет donday-novocherkassk.ru. Женщина позвонила в «Службу спасения».
Прибывшие по адресу спасатели взломали дверь и вошли внутрь. Пострадавшую женщину передали врачам «скорой».
По информации издания, за период с 6 по 12 апреля специалисты совершили ещё четыре аналогичных выезда, чтобы помочь пожилым людям в разных районах города.