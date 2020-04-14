Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Спасатели в Новочеркасске взломали дверь в квартире, чтобы вызволить обездвиженную пенсионерку

Спасатели в Новочеркасске взломали дверь в квартире, чтобы вызволить обездвиженную пенсионерку
В Новочеркасске пенсионерке понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошёл 15 апреля на улице Мелиховской № 13.

Женщина упала в своей квартире и не могла подняться. К счастью, навестить её пришла соцработник. Она поняла, что хозяйка не может самостоятельно открыть дверь, пишет donday-novocherkassk.ru. Женщина позвонила в «Службу спасения».

Прибывшие по адресу спасатели взломали дверь и вошли внутрь. Пострадавшую женщину передали врачам «скорой».

По информации издания, за период с 6 по 12 апреля специалисты совершили ещё четыре аналогичных выезда, чтобы помочь пожилым людям в разных районах города.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.