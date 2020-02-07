В Ростове тяжеловесной пенсионерке с подозрением на инсульт понадобилась помощь спасателей



Ростовские спасатели выезжали на помощь тяжеловесной местной жительнице. В дежурную часть 10 февраля позвонили родственники 65-летней пенсионерки и сообщили, что она не отвечает на звонки и стук в дверь. К дому на улице 2-й Краснодарской выехала поисково-спасательная группа.



Спасатели взломали дверь квартиры. Войдя внутрь, они увидели, что женщине плохо. Специалисты вызвали сотрудников скорой помощи.



- С подозрением на инсульт пенсионерку транспортировали на улицу, затем её передали медикам, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.



Женщину доставили в больницу.

