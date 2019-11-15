В Ростове тяжеловесной пенсионерке, упавшей с кровати, понадобилась помощь спасателей



В Ростове 130-килограмовой пенсионерке понадобилась помощь спасателей. Женщина упала с кровати и не смогла самостоятельно подняться.



Случай произошёл в Железнодорожном районе города 18 ноября. Сообщение в спасательную службу поступило из дома на улице Рабочая площадь. Когда спасатели прибыли на место, их встретила женщина, которая рассказала, что её 62-летней соседке требуется помощь. Из-за болезни ростовчанка прикована к постели. Она неудачно повернулась и упала с постели. Приятельница не смогла помочь ей, так как вес женщины достигает более 130 килограммов. На помощь пришлось позвать спасателей.

- Женщину аккуратно подняли и уложили на место, - рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова.



В ведомстве добавили, что спасатели часто приходят на помощь лежащим тяжелобольным людям. На прошлой неделе специалисты выезжали на подобные вызовы более десяти раз.