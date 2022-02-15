Сотрудников ростовской станции по борьбе с болезнями животных осудили за взятки

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Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор двум сотрудникам городской станции по борьбе с болезнями животных (горСББЖ). Они обвинялись по статьям «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег» и «Мошенничество», а также «Посредничество во взяточничестве».И.о. начальника бюджетного учреждения Владимир Г. с 2018 по 2019 год получал взятки. За денежное вознаграждение от предпринимателей он закрывал глаза на их несоблюдение различных мер реагирования. Общая сумма составила более 600 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудник горСББЖ похитил имущество своего знакомого на сумму порядка двух миллионов рублей.Как выяснилось, взятки Владимир получал не на прямую. У него был посредник - главный ветврач Дмитрий Х. Он также стал фигурантом дела и проходил по соответствующей статье.Суд признал и.о. начальника и главного ветврача виновными. Владимира приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Дмитрия - к семи в ИК общего режима. По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, приговор пока не вступил в законную силу.