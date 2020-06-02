Завкафедрой донского вуза получила четыре года условно за взятки

Таганрогский городской суд дал четыре года условного срока бывшей заведующей кафедрой «Экономика и управление» ФГБОУ ВО «ДГТУ» в городе Таганроге Ростовской области.Женщина с марта по ноябрь 2019 года через старост получала взятки от студентов двух групп. Общая их сумма составила более 115 тысяч рублей. Взамен завкафедрой проставляла оценки без проведения экзаменов.Подсудимую обвинили по статье «Получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное действие в пользу взяткодателя». Суд приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы и четырем годам испытательного срока. Приговор в законную силу не вступил.