Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили после видеоролика о зарплате

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Жительница Ростовской области уволилась из правоохранительных органов после шуточного видео. О неприятностях на работе у сотрудницы МВД из Новочеркасска сообщил телеграм-канал Baza.Девушка в форме записала ролик, в котором иронично восторгается своим жалованьем. Рядом пояснение: как, по мнению начальника, я должна реагировать на зарплату. Видео горожанка опубликовала на своей странице в соцсетях. Вероятно, оно вызвало отклик у многих: за считанные дни ролик разлетелся по всему интернету, собрав больше миллиона просмотров.Когда руководство узнало о «рилсе», то попросило удалить. Однако девушка выбрала написать рапорт об увольнении.