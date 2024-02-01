В Ростовской области СК проверяет информацию об избиении подростков

Фото: Ростов ру

В соцсетях 31 января опубликовали видео, на котором взрослый мужчина дает оплеухи школьникам. За несколько дней ролик разлетелся по всему донскому региону и вызвал общественный резонанс.Автор видео рассказал, что действие произошло в хуторе Верхнеподпольном Аксайского района. А главным героем ролика стал водитель школьного автобуса.— Он дал «леща» ученику 8-го класса, — сообщил мужчина.После того как ролик распространился в социальных сетях, полиция и региональный Следственный комитет начали проверку по факту избиения подростков.