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В Ростовской области СК проверяет информацию об избиении подростков

В Ростовской области СК проверяет информацию об избиении подростков
В соцсетях 31 января опубликовали видео, на котором взрослый мужчина дает оплеухи школьникам. За несколько дней ролик разлетелся по всему донскому региону и вызвал общественный резонанс.

Автор видео рассказал, что действие произошло в хуторе Верхнеподпольном Аксайского района. А главным героем ролика стал водитель школьного автобуса.

— Он дал «леща» ученику 8-го класса, — сообщил мужчина.

После того как ролик распространился в социальных сетях, полиция и региональный Следственный комитет начали проверку по факту избиения подростков.
Фото: Ростов ру
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