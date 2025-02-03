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Сотни жителей Гуково 2 февраля остались без света

Сотни жителей Гуково 2 февраля остались без света
В городе Гуково Ростовской области сотни жителей остались без света. Информацию об этом сообщили специалисты «Донэнерго».

Авария в сети произошла около 23:00. Из-за этого обесточило дома на улицах Ботанической, Молодежной, Комсомольской, 2-й Советской, 1-й Советской, в переулке Гайдара, на улицах Ковалева, Шахтерской, Чехова, Ульянова, Советской Армии, в переулках Солнечном, Баженова, Свердлова, Сенном, Петрозаводском, Лаптевых, Ярославском, на улицах Криничной, Вокзальной, Гагарина, в переулке Иркутском и на улице Профильной.

Специалисты уже работают над устранением аварии. Восстановить электроснабжение должны 3 февраля к 02:00.
Фото: Rostov.ru
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