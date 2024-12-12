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В Ростовской области сотни жителей поселка остались без света из-за аварии

В Ростовской области сотни жителей поселка остались без света из-за аварии
В поселке Глубоком Каменского района жители остались без света. Технологическое нарушение в сети произошло в 19:30. Об этом сообщает АО «Донэнерго» 12 декабря.

Из-за коммунальной аварии без света остались жители: в переулке Расковой, Водопроводном, на улице Вокзальной, Артема, Ленина, в переулке Пионерский, Пархоменко, на улице Придорожной, Жукова, Садовой, в переулке Молодежном, Братском, улице Мичурина.

Кроме того, без света сидят жители на Чкалова, Чапаева, Московской, Подтелкова, в переулке Западном, улице Щаденко, в переулке Коммунистическом, улицах Некрасова, Красной, Щорса, в переулке Пролетарском, улице Б. Хмельницкого, в переулке Гризодубова, Лермонтова, Калинина, Красноармейском, Карла Маркса, Советском, Кооперативном.

Света нет и в домах на Пугачева, в переулке Красногвардейском, улице Карла Маркса, Крупском, Первомайском, Жданова, Шевченко, Свободы, Колхозном, Пушкинском, и улицы Клары Цеткин.

На место для устранения аварии выехали специалисты. Электроснабжение обещают восстановить к 23:30.
Фото: Rostov.ru
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