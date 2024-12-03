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В Гуково из-за коммунальной аварии сотни жителей остались без света

В Гуково из-за коммунальной аварии сотни жителей остались без света
В городе Гуково Ростовской области из-за коммунальной аварии сотни жителей остались без света. Об этом информируют в Департаменте ЖКХ и энергетики.

Массовые отключение произошли из-за нарушения в сети. Без света остались 50 улиц города: Краснодарская, Р. Люксембург, Цимлянская, Жуковского, Смоленская, Добролюбова, Транспортная, Магистральная, Воровского, Короленко, Невского, Новосёлов, Челюскина, Первомайская, Красногвардейцев, Фрунзе, Железнодорожная, Вербная, Колодезная, Орджоникидзе, Кучкурдина, Саенко, Дзержинского, Володарского, Гоголя, Демократическая, Поверхностная, Чкалова, Куйбышева, Димитрова, Тельмана, Новаторская.

Лампочки также не горят в переулках Рябиновом, Звёздном, Речном, Берёзовом и на улицах Ушакова, Народной, Кирова, Серова, Разина, Ленина, Шолохова, Мануильского, Виноградной, Российской, Чуевской, Центральной, Колхозной, Автомобильной.

Над устранением аварии уже работают специалисты. Свет должен появиться в домах горожан к полуночи.
Фото: Rostov.ru
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