В Ростове из-за аварии жители нескольких улиц остались без света
В Ростове-на-Дону жители нескольких улиц 3 августа остались без света. Информацию сообщают специалисты Гидрометцентра.
Из-за технического нарушения сети около 07:15 без света остались жители в границах улиц Каяни, Горького, проспекта Театрального, улиц Верхненольной, 1-й Майской, Налбандяна, 4-й Линии, Мурлычева, 6-й Линии, Советской, 16-й Линии, площади Карла Маркса, 8-й Линии, 20-й Линии, 22-й Линии, Ченцова, 2-й Линии.
Над устранением аварии уже работают бригады. Восстановить электроснабжение обещали в течение трех часов. Свет дадут в дома без предупреждения.