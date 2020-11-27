Сотни домов в Ростове останутся без света в начале зимы

Тысячи ростовчан останутся без света в начале зимы. Временные неудобства появятся из-за работ для исключения аварийных ситуаций на оборудовании, сообщает «Донэнерго».Во вторник, 1 декабря, дольше всего электричества не будет на улицах: Дарвина 5/41, 12; Доватора 76-114, 118А; Котовского 45/28; ул. Необычная 5-37, 8; Латвийская 33-35; Пархоменко 2-76, 43-83; Павлова 1-23, 23Д, 2-40, 40А; Туманная 12-20; Сормовская 96-104; Предботаническая 2-22, 95-107; Репина 1-9, 2/2; Попова 1А, 1-79, 2А, 2-86 и Целинная 2-28, 1-57. В этих домах лампочки погаснут с 9:30 до 18:00Жители улиц Урожайной, 4/82 и Новолесной, 4/1, 4/2, 5 просидят без света с 9:00 до 16:00.С 9:00 до 17:00 света не будет у ростовчан, проживающих по следующим адресам: улицы Лянде, 1-25, 2-22; Украинская, 109-125, 88-104; Варфоломеева, 29-37; 2-я Плановая, 1-21, 2-26; Невельская, 1-7, 2-12; Черепахина, 33-91, 16-70; 1-я Кизитериновская, 1-27, 2-18; Новомосковкая, 30-46, 13-31; Катаева, 67-91, 46-70;Белорусская, 90-106; 2-я Кизитериновская, 1-29, 2-24; Полторацкого, 77-85, 58-70; 3-я Кизитериновская, 1-39, 2-30. Временно прекратится подача электроэнергии и в переулках Свирском, 35-71, 40-78, Приволжском, 20-30, Ладожском, 41-93, 36-100, Клязьменском, 74-94, Тверском, 37-97, 38-94, 1-ом переулке, 23-37, 24-40 и 2-м переулке, 19-21. Также в это время обесточат улицы Природную, Верхнюю, Среднюю, Элитную и СНТ «Темерник».Кроме того, лампочки погаснут на улицах Киргизской, Белорусской и в переулке Беломорском. Так, в домах №№ 6, 10, 12А,12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92; №№ 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 19/96 и №№ 14А, 15/1, 16Б, 92/1, 92/2, 94 соответственно электричества не будет с 10:00 до 12:00 и с 12:30 до 14:30.Также света не будет у ростовчан, проживающих по адресам: Днепростроевская, 1-47, 2-58, Загорская, 23-25, 40-48, 2-я Володарского, 1-29, 2-16, Портовая, 80/2, 82, 104-106, Музыкальный, 1-27, 2-28 и Житомирский, 1-39, 2-38. В этих домах электроэнергию отключат с 10:00 до 18:00.