Сотни домов останутся без света в Ростове-на-Дону под конец рабочей недели

В пятницу, 30 октября, жители сотен домов в донской столице останутся без света. Неудобства ожидают ростовчан по причине проводимых работ на оборудовании. Об этом сообщили в «Донэнерго».С 8:00 до 16:00 лампочки потухнут в домах по адресам: Вересаева, 2-34, 1-41; Щаденко, 1-21; Лётный, 1-5, 2-6; Камо, 1-5, 2-14; Минина, 7-17, 8-18; Саранская, 9-21, 12-26.Электричества не будет с 9:00 до 16:00 по адресам: Днепровский, 109, 111; Вятская, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47; Курганная, 27-59, 40-60А; Городская, 3, 2-4; Мопра, 29-43, 40-72; Стачки, 46, 72, 42/1, 30А.Свет отключат с 9:00 до 17:00 на улицах и в переулках по адресам: Казахская, 89Б, 89/4, 89/5; Раздорская, 2А, 4; Фурмановская, 152; с/т «Садовод».