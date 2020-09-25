В Ростове в начале рабочей недели сотни домов останутся без света

Без электроэнергии в начале рабочей недели останутся сотни домов. Об этом сообщает «Донэнерго».Света не будет в понедельник, 28 сентября, с 9:00 до 17:00 в домах по адресам: Коммунистический, 8/2; Лянде, 1-25, 2-22; 2-я Плановая, 1-21; Невельская, 1-7, 2-12; Полторацкого, 77-85, 58-70; 1-я Кизитериновская, 1-27, 2-18; Новомосковкая, 30-46, 13-31; Кизитериновская, 1-29, 2-24; 3-я Кизитериновская, 1-39, 2-30; Ученический, 1-21, 2-20; Филимоновская, 2-18; Эстонская, 1-47; 1-й переулок, 1-9, 2-12; Сиверса, 14-16, 22-24, 30; Ленина, 145; Мадояна, 110/12; 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица; Красноаксайская, 2-18; 43-я Линия, 16-48, 17-29; 41-я Линия, 26-52, 23-47; 39-я Линия, 35-77, 80-92; 2-я Пролетарская, 77-89, 56-66; Буревестник, 11; Верещагина, 6А, 8; Краснополянская, 21; Круглая, 1-3; Профсоюзная, 16, 49, 106, 110, 120; Радиальный, 1-9; Ставского, 45, 46, 48; Кировский, 35, 43-45, 51, 40-42; Греческий, 1, 1А-11, 2-6; Суворова, 75, 77, 81, 42, 46, 48, 52А; Большая Садовая, 106, 109, 113; Университетский, 46, 61, 44, 63.Во вторник, 29 сентября, с 9:00 до 17:00 лампочки потухнут по адресам: Суворова, 23, 32, 34, 39, 43; Чехова, 37/29, 56-58; Большая Садовая, 89; 26-я Линия, 29-47; 28-я Линия, 55-69; 37-я Линия, 51-91; 2-я Пролетарская, 52/54, 63-75; 40-я Линия, 32-64, 5-31; Школьная, 30-58, 31-41; Черевичкина, 52-62; Рябышева, 58-66, 79-93; Буйнакская, 1-3, 28-36; Тельмана, 121-155, 104-114; Буйнакская, 28-36; Кривошлыковский, 12-44, 11-37; Граненая, 4-8; Коммунистический, 2, 2/1, 2/2, 2/3.В среду, 30 сентября, подачу электроэнергии приостановят с 20:00 до 9:00 следующего дня на улицах и в переулках: 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица; Красноаксайская, 2-18; 27-я Линия, 11-23, 16-20; 29-я Линия, 20-70, 23-77; 31-я Линия, 35-75, 32-76; 39-я Линия, 35-77, 80-92; 41-я Линия, 26-52, 23-47; 43-я Линия, 16-48, 17-29; 2-я Пролетарская, 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; 1-я Левая, 1-15, 2-22; 2-я Левая, 1-11, 2-12; Кирилловский, 1-25, 2-20; Балканский, 1-41, 2-40; 47-я Линия, 2-14, 1-37; 49-я Линия, 1-35, 2-24; Сарьяна, 2-36, 1-29.В этот же день с 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах по адресам: Большая Садовая, 68-70, 76; Шаумяна, 55, 84; Семашко, 38, 57-65, 70-82; Максима Горького, 92-98, 139-151; Пушкинская, 89-107; Ленина, 143-157.С понедельника по среду, с 28 по 30 сентября, с 8:00 по 18:00 неудобства застанут жителей домов по адресам: Шолохова, 121, 121А, 190-210; Коммунаров, 69-83, 1-11; Кабардинская, 1-49, 2-28; Горсоветская, 52; Шахтинский, 1-17, 2-16; Егорлыкский, 1-21, 2-22; Осетинский, 1-17, 2-22; Челябинская, 7-21, 8-22; Араратский, 33-37; Урюпинский, 1-7, 2-10; Урупский, 1-15, 2-14; Мадояна, 110/15, 161-167; Лесозащитная, 61-83; Богураева, 9.Причиной массового отключения света станут работы на оборудовании для исключения аварийных ситуаций.