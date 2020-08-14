Сотни домов Ростова останутся без света в начале рабочей недели
Сотни домов Ростова-на-Дону останутся без света в начале рабочей недели. В некоторых из них, согласно графику отключений «Донэнерго», электричества не будет с понедельника по пятницу.
Так, с 17 по 21 августа с 9:00 до 17:00 свет будут отключать по следующим адресам:
– 1-ая Кизитириновская, 1-27,2-18;
– 2-ая Кизитириновская, 1-41, 2-30;
– 3-ая Кизитириновская, 1-29,2-24;
– Полторацкого, 56-70,83-85;
– Новолесная, 26-46,7-31;
– Шолохова, 161-173;
– Невельская, 1-7,2-12;
– Новомосковкая, 30-46, 13-31.
В понедельник, 17 августа, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
– Круглая, 1;
– Товарищеская, 1-55, 2-44;
– 3-я Кольцевая, 1-17;
– Спартаковская, 1-23, 2-24;
– Старобельский, 1-29, 2-10;
– Ленинградская, 2-20, 9-21;
– 2-я Баррикадная, 4-58;
– Стачки, 20/1;
– Курортная, 116;
– Казахская, 20-42;
– 2-ая Киргизская, 45-47, 32;
– Манычский, 3-31, 6-34;
– Сальский, 1-27, 2-24;
– Медведицкий, 1-21, 2-24;
– Донской, 1-21,2-32;
– Хопёрский, 1-21, 2-24.
В этот же день, но с 9:00 до 18:00 отключения пройдут на улицах:
– Белая, 1-21;
– Каратаева, 1-81, 2-134;
– Просторная, 7-21, 37-47, 65, 101-103, 264-268;
– 1-й Колхозный, 2-10, 1-11, 370а, 370б, 370в;
– 2-й Колхозный, 1-15, 2-16;
– 3-й Колхозный, 1-15, 2-14;
– 4-й Колхозный, 1;
– СНТ «Волна».
Во вторник, 18 августа, с 9:00 до 18:00 обесточат дома по следующим адресам:
– Лобачевского, 38, 40, 92;
– Карпатская, 42-46, 41-47;
– Ковалевской, 46-54, 43-49;
– Доватора, 144, 146, 167-183, 144/41б;
– Энергетиков, 6,8;
– Театральная, 11;
– Варфоломеева, 378.
В этот же день, но с 9:00 до 17:00 без света останутся ростовчане на улицах:
– Доватора, 107-123;
– Ерёменко, 2-10;
– Калининградская, 4-12, 5-15;
– Ленточная, 76-106;
– Предботаническая, 47-93;
– Сормовская, 19-85, 18-92;
– Доломановский, 29-41, 38-56;
– Горького, 1-23, 4-30;
– Пушкинская, 1-3;
– Беляева, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2.
В среду, 19 августа, с 9:00 до 18:00 обесточенными будут дома на:
– Совхозной, 1-45, 2-30, 2а, 2д, 2к, 2р;
– Провинциальной, 13, 31-37, 14, 22-38;
– Борко, 8, 10, 10/1;
– Волкова, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6.
19 и 20 августа с 9:00 до 13:00 отключения проведут по адресам:
– Пушкинская, 152, 175а;
– Университетский, 62-64.
20 августа с 9:00 до 17:00 света не будет в домах на Анапском, 1-5, 2-8; Батайском, 1-17, 2-22; Доброхимовской, 13-75, 20-72; 1-я 30-лет Октября, 101-217, 168-312; Задонской, 24, 34, 29-139, 55а, 55д, 55е; Пескова, 184-190; Учебная, 1-29, 41-49; Полоцкой, 1а; Неклиновской, 4/1б.