Сотни домов Ростова останутся без света в начале рабочей недели

Сотни домов Ростова-на-Дону останутся без света в начале рабочей недели. В некоторых из них, согласно графику отключений «Донэнерго», электричества не будет с понедельника по пятницу.Так,свет будут отключать по следующим адресам:– 1-ая Кизитириновская, 1-27,2-18;– 2-ая Кизитириновская, 1-41, 2-30;– 3-ая Кизитириновская, 1-29,2-24;– Полторацкого, 56-70,83-85;– Новолесная, 26-46,7-31;– Шолохова, 161-173;– Невельская, 1-7,2-12;– Новомосковкая, 30-46, 13-31.В понедельник,света не будет по адресам:– Круглая, 1;– Товарищеская, 1-55, 2-44;– 3-я Кольцевая, 1-17;– Спартаковская, 1-23, 2-24;– Старобельский, 1-29, 2-10;– Ленинградская, 2-20, 9-21;– 2-я Баррикадная, 4-58;– Стачки, 20/1;– Курортная, 116;– Казахская, 20-42;– 2-ая Киргизская, 45-47, 32;– Манычский, 3-31, 6-34;– Сальский, 1-27, 2-24;– Медведицкий, 1-21, 2-24;– Донской, 1-21,2-32;– Хопёрский, 1-21, 2-24.В этот же день, но сотключения пройдут на улицах:– Белая, 1-21;– Каратаева, 1-81, 2-134;– Просторная, 7-21, 37-47, 65, 101-103, 264-268;– 1-й Колхозный, 2-10, 1-11, 370а, 370б, 370в;– 2-й Колхозный, 1-15, 2-16;– 3-й Колхозный, 1-15, 2-14;– 4-й Колхозный, 1;– СНТ «Волна».Во вторник,обесточат дома по следующим адресам:– Лобачевского, 38, 40, 92;– Карпатская, 42-46, 41-47;– Ковалевской, 46-54, 43-49;– Доватора, 144, 146, 167-183, 144/41б;– Энергетиков, 6,8;– Театральная, 11;– Варфоломеева, 378.В этот же день, нобез света останутся ростовчане на улицах:– Доватора, 107-123;– Ерёменко, 2-10;– Калининградская, 4-12, 5-15;– Ленточная, 76-106;– Предботаническая, 47-93;– Сормовская, 19-85, 18-92;– Доломановский, 29-41, 38-56;– Горького, 1-23, 4-30;– Пушкинская, 1-3;– Беляева, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2.В среду,обесточенными будут дома на:– Совхозной, 1-45, 2-30, 2а, 2д, 2к, 2р;– Провинциальной, 13, 31-37, 14, 22-38;– Борко, 8, 10, 10/1;– Волкова, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6.отключения проведут по адресам:– Пушкинская, 152, 175а;– Университетский, 62-64.света не будет в домах на Анапском, 1-5, 2-8; Батайском, 1-17, 2-22; Доброхимовской, 13-75, 20-72; 1-я 30-лет Октября, 101-217, 168-312; Задонской, 24, 34, 29-139, 55а, 55д, 55е; Пескова, 184-190; Учебная, 1-29, 41-49; Полоцкой, 1а; Неклиновской, 4/1б.