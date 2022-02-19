Солнце и плюсовая температура ждут жителей Ростовской области

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В Ростовской области на этой неделе прогнозируют солнечную и теплую погоду. Об этом рассказали в Ростгидромете.Понедельник, 22 февраля, пройдет без осадков и сильного ветра. Температура днем составит +10 градусов.Вторник и среда будут самыми теплыми днями на этой неделе. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +7. Несмотря на то, что в среду солнце скроется за облаками, температура воздуха днем составит +13.В четверг, 24 февраля, и пятницу, 25, ожидается переменная облачность. Ночью температура составит от +3 до +5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +9 градусов.Осадков на новой рабочей неделе не ожидается. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду.