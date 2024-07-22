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Солёность Азовского моря увеличилась на 14%

Солёность Азовского моря увеличилась на 14%
Солёность Азовского моря увеличилась на 14%, сообщили специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Причиной резкого увеличения солёности стало уменьшение количества пресной воды.

По словам экспертов, проводивших анализ, в настоящее время фиксируется проникновение морских соленых вод на 20-30 километров в устье реки Дон. При неблагоприятных процессах и ветровых нагонах эти воды могут проникнуть в водозаборы некоторых населенных пунктов вплоть до Азова и Ростова-на-Дону.

Также сообщается, что солёность воды в Таганрогском заливе возросла на 10%. Специалисты пока не могут найти решение этой проблемы. Некоторые из них называют ситуацию экологической катастрофой.

Повышение солёности в морях и реках может привести к гибели рыбы. Из-за увеличения солёности воды и маловодных периодов количество рыбы сократилось со 160 тысяч тонн до 55 тысяч. Однако на место этих видов придут другие, более приспособленные к жизни в солёной воде.
Фото: Дондей
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