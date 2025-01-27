Со дня обрушения дома на Нариманова прошел год: хронология событий

Фото: ростов. ру

В этот же день, 27 января, год назад произошло обрушение части стены в первом подъезде дома по адресу: Нариманова, 72/3. Люди в панике выбежали на улицу. На место происшествия прибыли сотрудники Главного управления МЧС России по Ростовской области. Они провели эвакуацию 95 жильцов из пятиэтажного дома, признанного аварийным. Людям сообщили, что находиться в здании опасно, так как существует риск обрушения.На месте происшествия был введён режим чрезвычайной ситуации. Эксперты пришли к выводу, что в здание заходить категорически запрещено из-за опасности последующего обрушения. Людям удалось взять с собой лишь документы, некоторые и их не успели забрать.Людей, которым некуда было пойти, разместили в ПВР на базе 82-й школы. Туда поехали 26 человек, учебное учреждение предоставило жильцам аварийного дома теплые пледы и кровати. На следующий день обрушилась стена первого подъезда. Ростовский Следком возбудил уголовное дело по данному факту.Администрация Ворошиловского района выплатила жильцам дома на Нариманова, у которых была регистрация по данному адресу, единовременную материальную помощь от 10 до 40 тысяч рублей на человека. Кроме того, собственники квартир получили возмещение за потерю жизненно важных вещей. Более семидесяти жителей дома, который был разрушен, нашли временное пристанище в маневренном фонде, расположенном в микрорайоне Суворовском.Организованные встречи жителей дома на улице Нариманова с представителями местных властей лишь усугубляли конфликтные ситуации. Люди продолжали довольствоваться небольшими выплатами и жить у родственников или знакомых. В конце мая ростовчане решили сами залезть в свои же квартиры и забрать вещи. Сотрудники полиции пытались остановить людей, но попытки были тщетны.После инцидента территорию вокруг здания обнесли высоким металлическим ограждением, окна первого этажа забили досками, а на месте происшествия разместили пост охраны.В июле власти объявили о планах по сносу здания в ближайшее время. Однако демонтаж был временно приостановлен. По решению следователей полуразрушенное пятиэтажное здание было признано вещественным доказательством и может быть подвергнуто дальнейшему изучению.По информации, предоставленной Валерием Шморгуном, руководителем департамента, который занимается координацией строительных работ и стратегическим планированием развития города, на конец октября текущего года были расселены более ста семей из 155, ранее проживавших в здании.В декабре прошлого года администрация города сообщила, что 44 семьи из аварийного дома на улице Нариманова будут расселены в судебном порядке.В настоящее время аварийное пятиэтажное здание огорожено забором, а окна первого этажа закрыты досками. Что ждет горе-пятиэтажку, пока не известно, но многие горожане опасаются ходить мимо, боясь очередного обрушения.