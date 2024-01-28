В Ростове возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома на Нариманова

Фото: Ростов.Ру

В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома № 72/3 на улице Нариманова. Должностным лицам, которые своевременно не расселили пятиэтажку, будет предъявлено обвинение по статье «Халатность».Все началось вечером 27 января. Около 20:00 в аварийной пятиэтажке обвалилась часть первого этажа. После этого по зданию «поползли» новые опасные трещины. Всех жильцов эвакуировали, а само строение оцепили сигнальной лентой.На следующее утро, около 09:30, кирпичная стена вместе с лестничными пролетами в первом подъезде обрушилась. От нескольких квартир практически ничего не осталось. Под завалами оказались имущество людей стоимостью чуть ли не сотни тысяч рублей, а также сбережения и ценные вещи.Всего этого не произошло, если бы жильцов вовремя расселили еще в 2020 году, когда пятиэтажку признали аварийной.