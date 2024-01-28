Фото: Ростов ру.

В Ростове из-за обрушения дома на Нариманова ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В доме № 72/3 обрушилась стена. Жильцов эвакуировали и расселили во временный пункт размещения. К ночи часть людей покинула пункт, уехав на ночь к родственникам. Ночевать в ПВР, организованном на базе школы № 82, остались 26 человек. На следующий день людей будут расселять в безопасное жилье.- 28 января в первой половине дня планируется переезд этих жильцов в маневренный фонд на ул. Уланской, 15. Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 - собственники (площадь помещений от 9 до 27 кв.м), 15 - наниматели (площадь помещений от 14,2 до 37,8 кв. м), - сообщил глава администрации.Дом на Нариманова уже несколько лет считается аварийным и нуждается в расселении. Однако до этого времени соглашения с жильцами так и не было достигнуто.