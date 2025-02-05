Снижение уровня воды в Дону прогнозируют в Ростовской области

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Под Ростовом прогнозируют снижение уровня воды в Дону. Обмеление ожидается с 6 по 10 февраля. Об этом предупредили в «Северо-Кавказском УГМС».Вода может опуститься до неблагоприятных отметок на участке — от Азова до Аксая. Причиной этого станет сильный ветер до 15 метров в секунду.Уход воды может повлечь за собой риски для судоходства. Увеличивается вероятность, что корабли могут застрять на мели, а также могут возникнуть трудности с работой систем водозабора.