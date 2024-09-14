Уровень в Дону может снизиться до критических отметок из-за ветра

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Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии предупреждает: из-за ветра в Ростовской области уровень воды в реке Дон опустится ниже неблагоприятных отметок.По данным метеорологов, в устье реки на участке от Аксая до Азова наблюдается снижение уровня воды из-за воздействия сильного ветра. 14 и 15 сентября в этой зоне ожидается значительное понижение уровня воды, что может зафиксироваться ниже критических точек.Важно отметить, что снижение уровня воды может повлечь за собой риски для судоходства. Увеличивается вероятность, что суда могут застрять на мели, а также могут возникнуть трудности с работой систем водозабора. Кроме того, жителям Ростова, возможно, придется столкнуться с проблемами, связанными с понижением давления в водоснабжении.