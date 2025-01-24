Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Уровень воды в Дону опустился до неблагоприятных значений в Ростовской области

Уровень воды в Дону опустился до неблагоприятных значений в Ростовской области
В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии предупредили о снижении уровня воды в реке Дон. Он упал до неблагоприятных отметок 23 января.

Снижение наблюдалось на участке от Аксая до Азова. Речь идет об отрезке протяженностью около 35 километров.

Уход воды может повлечь за собой риски для судоходства. Увеличивается вероятность, что корабли могут застрять на мели, а также могут возникнуть трудности с работой систем водозабора.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.