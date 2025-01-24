Уровень воды в Дону опустился до неблагоприятных значений в Ростовской области

Фото: Ростов.Ру

В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии предупредили о снижении уровня воды в реке Дон. Он упал до неблагоприятных отметок 23 января.Снижение наблюдалось на участке от Аксая до Азова. Речь идет об отрезке протяженностью около 35 километров.Уход воды может повлечь за собой риски для судоходства. Увеличивается вероятность, что корабли могут застрять на мели, а также могут возникнуть трудности с работой систем водозабора.