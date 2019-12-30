Снег и небольшой мороз прогнозируют в Ростовской области на наступившей неделе





В Ростовской области на наступившей неделе ожидаются небольшой мороз и снег. Осадки прогнозируют в начале недели.



Небольшой снег в течение всего дня будет идти в Рождество, 7 января. Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, ночью на Дону - до -3 градусов, при прояснениях в северных районах - до -9 градусов. Днём на юге области - до +4, в Ростове - +1. Ветер - 6-11 м/c.



В среду, 8 января, небольшой снег прогнозируют с утра. Местами по области - мокрый снег и дождь. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью - до -1...-6 градусов, при прояснениях - до -11. Днём - от -3 до +2 градусов, по югу - до +4.



Во второй половине недели существенных осадков не прогнозируется. Погода будет пасмурной. Днём - от -2 до +1 градуса, ночью - до -3 градусов.