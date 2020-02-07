Потепление и мокрый снег прогнозируют на наступившей неделе в Ростове



Фото: bdg.by

По данным синоптиков, сильные морозы ненадолго заглянули на Дон. Уже со вторника температура начнёт повышаться.



Первый день недели станет морозным и ясным. В понедельник в Ростове днём - до -2…-4 градусов, по области - до -10 градусов.



Во вторник, 11 февраля, в донской столице ожидается снег, который перейдёт в мокрый снег, а затем - в дождь. Утром и днём порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ночью мороз усилится до -6…-8 градусов, днём - +1…+3.



В среду, 12 февраля, также прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер - 8-13 м/с. Утром и днём возможны порывы до 15-18 м/с. Температура ночью - до -1...-3, днём - 0...+2.



В Ростовской области в ближайшие два дня прогнозируют мороз до -5 днём и до -9 градусов - ночью. При прояснениях мороз усилится до -16 градусов, а в крайних северных районах - до -20 градусов.



Вторая половина недели пройдёт с плюсовыми отметками. Погода будет пасмурной, но без осадков.