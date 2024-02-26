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Скончался председатель Первомайского районного суда Ростова Александр Горобец

Скончался председатель Первомайского районного суда Ростова Александр Горобец
Скончался председатель Первомайского районного суда Ростова-на-Дону Александр Горобец. Информацию об этом на сайте учреждения сообщили 26 февраля.

Известно, что Александр Горобец ушел из жизни 25 февраля. Ему было 44 года. О причинах смерти в сообщении не уточнили.

Александр Горобец учился в московском военном институте на прокурорско-следственном факультете. Окончив вуз, он работал следователем военной прокуратуры в Ростове и прокурором в одном из управлений областной прокуратуры.

Его карьера началась в 2009 году. Его назначили на должность судьи Советского районного суда Ростова. После работал в областном суде Ростовской области, а затем стал новым председателем Первомайского районного суда.
Фото: судьироссии.рф
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