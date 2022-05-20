Президент РФ назначил четырех судей в Ростовской области

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Президент России назначил в Ростовской области четырех судей. Соответствующий указ от 23 мая разместили на официальном сайте правовой информации.Новым судьей Волгодонского района стал 36-летний Александр Вдовиченко. Начинал карьеру он в 2009 году помощником Холмского городского прокурора Сахалинской области. В 2011-м стал помощником Сальского городского прокурора Ростовской области, а через три года — старшим помощником. В 2017 году его назначили судьей участка № 6 Волгодонского района.В Новочеркасском городском суде на должность судьи пришла Виктория Соколова. О ней мало что известно. На сайте Новочеркасского городского суда она указана как помощник судьи.Судьей Усть-Донецкого района стала 39-летняя Анжелика Гиренко. Она работала в суде с 2010 года. Сначала – секретарем на участке № 4 Волгодонска, через год — в Цимлянском районе на аналогичной должности. С 2013 года работала помощником судьи на участке № 2 Октябрьского района Ростова. А в 2018-м стала судьей участка № 4 в Усть-Донецком районе.В Ворошиловском районе Ростова должность судьи заняла 38-летняя Марина Абаимова. Она начала работать в суде с 2009 года. Сначала была ведущим специалистом – экспертом отдела регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций, затем – ведущим специалистом – экспертом отдела по вопросам международного сотрудничества. Через год стала секретарем, а вскоре и помощником судьи Кировского районного суда Ростова. В 2011 году уже была секретарем Кировского районного суда. Затем полгода работала ведущим консультантом Ростовского областного суда, а с августа 2012-го — помощником судьи там же. В 2019 году ее назначили на должность судьи участка № 4 Ворошиловского района Ростова.