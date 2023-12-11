Президент РФ назначил шесть судей в Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области назначили шесть судей. Президент РФ подписал соответствующий указ.Судьей Первомайского районного суда Ростова стала Юлия Любимая. В Шолоховском районном суде такую же должность занял Павел Мезинов, а в Матвеево-Курганском районном суде — Дарья Савченко. Судьей Зерноградского районного суда назначили Анатолия Соломаху, Красносулинского районного суда — Анну Тесленко, а Шахтинского городского — Марину Захарову. Служители Фемиды будут осуществлять деятельность без ограничений по срокам.Кроме того, кадровые изменения произошли еще в нескольких судах. В Новошахтинском районном суде Александр Кузнецов на шесть лет стал председателем. В Таганрогском городском суде и в Каменском районном суде появились новые заместители председателя. В первом это место заняла Марина Иванченко, а во втором — Елена Прилепская.