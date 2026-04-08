Замминистра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов покинул пост. Об этом свидетельствуют данные сайта регионального правительства, где имя Ермашова больше нет.С марта 2025 года Христофор Ермашов занимал пост заместителя министра транспорта, где проработал более года. В начале этой недели он покинул должность по собственному желанию. О его дальнейших планах и новом месте работы пока не сообщается.Известно, что Ермашов проработал на посту главы дептранса Ростова. Его руководство департаментом пришлось на время транспортной революции. Тогда еще главой города был Виталий Кушнарев. Горожане массово жаловались на отмену некоторых маршрутов, неудобные изменения схем проезда, а также постоянные сбои в графиках работы транспорта.К примеру, в июле 2021 года только за одну неделю ростовчане направили почти тысячу жалоб. После Христофор ушел на работу в правительство области.