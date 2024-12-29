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СК проводит проверку по факту нападения собак на жителей Ростовской области

СК проводит проверку по факту нападения собак на жителей Ростовской области
Следственный комитет России заинтересовался инцидентом с нападением собак на жителей Ростовской области. Ранее жители Аксайского района выразили недовольство по поводу нападения собак на людей. В социальных сетях появилось видео, где стая псов напала на школьницу. К счастью, юную жертву удалось спасти прохожим.

Проверить подлинность данной записи не удалось, и остается неясно, действительно ли подобный случай имел место. Тем не менее, по словам местных жителей, такие инциденты в районе случаются довольно часто.

В целях установления данной информации следственные органы начали соответствующую проверку.

- В связи с изложенным фактом организована доследственная проверка. Руководитель ведомства дал указание о необходимости возбуждения уголовного дела по факту нападения бездомных животных в Ростовской области, - сообщили в СКР.
Фото: Ростов ру.
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