Ростовские соцсети «взорвало» шокирующее видео нападения стаи собак на пса

Видео: Ростов Главный

В Первомайском районе Ростова-на-Дону бродячие псы на глазах у женщины едва не разорвали отбившуюся от стаи собаку. Кадры, от которых в жилах стынет кровь, успел запечатлеть житель улицы 1-й Конной Армии. Когда именно это случилось, не уточняется.Около десяти агрессивных псов напали на отбившуюся от стаи собаку. Ослабленное животное лишь жалобно скулило. Собаку спасла проходящая мимо ростовчанка. Она сумкой отбила измученного пса от стаи и сама чудом осталась цела.По словам местных жителей, несколько десятков собак обитают на 1-й Конной Армии примерно два года. Люди их подкармливают, поэтому животные чувствуют здесь себя хозяевами. На ростовчан стая не нападает, но поведение собак вызывает опасение.В администрации Первомайского района сообщили, что к их компетенции отлов собак, на 1-й Конной Армии в частности, не относится. За это отвечает Городской центр управления численностью безнадзорных животных. Получить оперативный комментарий у ЦБЖ пока не удалось.